Le président de la Ligue aura mis quatre jours à s’exprimer, mais il a fini par le faire.

Silencieux depuis les incidents qui ont émaillé l’avant match de Marseille-Lyon dimanche dernier, et alors qu’un certain mutisme a été reproché à la LFP depuis dimanche, Vincent Labrune, a tenu à mettre les choses au clair, à l’issue de la réunion de la commission des compétitions qui s’est tenu ce jeudi. « Autant, je peux reconnaître que le premier communiqué de dimanche soir était un peu trop factuel et laconique. Autant, à l’inverse, le directeur général Arnaud Rouger a fait une condamnation ferme et une mise au point très claire autour de ces événements dramatiques dès le lendemain. […] Quand le Directeur Général de la LFP s’exprime, c’est la LFP qui s’exprime dans son ensemble. »

Labrune a de plus tenu à rappeler l’engagement de la LFP dans la lutte contre les violences au stade : « [C’est] une priorité depuis le début de mon mandat […] Nous n’avons donc pas attendu les événements de ce week-end pour agir et nous mobiliser sur ces sujets-là. La sécurité est l’affaire de tous. Condamner, cela va de soi et c’est une évidence. Agir, c’est mieux et c’est ce que nous faisons. » Par ailleurs, il a aussi précisé que la commission de discipline de la Ligue serait saisie « à titre exceptionnel » pour « évaluer les champs de responsabilité dans les conditions d’accès au Stade Vélodrome. »

Les actions se font pour l’instant, toujours attendre.

