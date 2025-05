La Sampdoria reléguée en Serie C pour la première fois de son histoire

La chute d’un historique en Italie.

La Sampdoria n’aura même pas eu le droit à un sursis. Ce mardi soir, le club de Gênes, où évolue notamment Rémi Oudin, n’a pas pu faire mieux qu’un match nul face à la Juve Stabia (0-0).

Une balle de but et d’espoir pour M’Baye Niang

Résultat : après 38 journées, la Samp finit à une 18e place synonyme de relégation en Serie C, à un point de la Salernitana, qui jouera un barrage contre Frosinone, et à deux unités de Brescia, premier non-relégable. M’Baye Niang, arrivé cet hiver, pourra se mordre les doigts d’avoir manqué une balle de but (et de maintien) à la 82e minute.

M’Baye Niang a eu au bout du pied la balle du maintien…pic.twitter.com/AFdxwpa4MS — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 13, 2025

C’est une véritable descente aux enfers pour la Sampdoria, championne d’Italie en 1991 et finaliste de la Ligue des champions en 1992. Deux ans après sa relégation en Serie B, la Samp n’aura rien fait pour se remettre dans le droit chemin, enchaînant les entraîneurs et rappelant ses anciennes gloires, comme Roberto Mancini, au début du printemps.

Le derby della Lanterna ne reviendra pas de sitôt.

