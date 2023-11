La raison de la baisse des dotations en Coupe de France

Tout le monde se serre la ceinture en ces temps d’inflation.

Ce week-end, c’est le début du 7e tour de Coupe de France, qui marque notamment l’entrée en lice des clubs de Ligue 2 et le gain de dotations pour chaque club qualifié. Sauf que, surprise, cette année, ces dotations sont en baisse globale de trois millions d’euros par rapport à la précédente édition. Contactée par Ouest-France, la FFF justifie cette décision par « la baisse des droits TV ». Ces derniers, qui s’élevaient à un montant de 23,5 millions d’euros par an jusqu’en 2022, sont retombés à 16 millions par an sur la période 2023-2027 à la suite de la signature du nouveau contrat de diffusion entre la FFF et France Télévisions et beIN Sports.

Pour amortir cette chute des revenus TV, les dotations des clubs engagés au 7e tour de Coupe baisseront, et les clubs toucheront 6000 euros contre 7500 l’an dernier, soit une baisse de 20%. Une chute plus conséquente sera observable lors des tours suivants, puisqu’elle varie entre 18 et 23% jusqu’en huitièmes de finale. En finale, la dotation des finalistes diminue de 45,6%. Ce phénomène est justifié par la FFF par une volonté « de pénaliser le moins possible les clubs amateurs », d’où des baisses plus importantes lors des derniers tours.

Sous-entendre que Bordeaux ne peut aller en finale de Coupe de France, c’est moche.

