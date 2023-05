La nouvelle trouvaille des Nantais pour demander le départ de Kita

La Jonelière continue de produire des talents.

Dans la victoire comme dans la défaite, bon nombre de supporters nantais ne cessent de réclamer le départ de la famille Kita, propriétaire du FCN depuis 2007. Et ils ont visiblement trouvé une nouvelle idée pour exprimer ce souhait. En effet, c’est en se procurant des places permettant de représenter un « KITA OUT » sur le schéma virtuel de la billetterie du site du club qu’un petit malin a pu en étonner plus d’un.

Évidemment que c’est fake (amusement personnel durant ma pause matinale), 99 places pour faire ce joli message. Rien n’empêche un jour de faire un tifo de la sorte en tribune Océane pendant 90 minutes face aux caméras et à la tribune présidentielle, avis aux amateurs. — Jules (@Jules_LeNantais) May 16, 2023

Les joueurs auront eu bien besoin du soutien du public puisque occupant actuellement la 17e place avec 33 points, Nantes se trouve en position relégable. Il reste cependant trois matchs aux Canaris – face à Montpellier, à Lille et à Angers – pour remonter la pente et espérer sortir de la zone rouge.

Même les tifos deviennent virtuels.

