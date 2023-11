La métropole de Lille répond aux critiques du LOSC : « Il faudrait aussi payer ses loyers »

La crise du logement n’épargne personne.

Le LOSC n’a pas caché son agacement quant aux conditions dans lesquelles il occupe la Décathlon Arena ces dernières semaines. L’état de la pelouse, pas épargnée par la Coupe du monde de rugby, a particulièrement suscité la crispation cet automne. « Il est normal que le LOSC soit insatisfait », reconnaît Damien Castelain sur RMC Sport. Le président de la Métropole européenne de Lille, propriétaire de l’enceinte, rappelle néanmoins que la pelouse est « chouchoutée » et qu’à « un moment où les gens souffrent des inondations, des conflits, ce n’est pas le moment de dépenser 500 000 à 700 000 euros d’argent public » pour la changer en intégralité. Il a également répondu aux « attaques perpétuelles » du club quant au montant du loyer lié à l’occupation du stade.

« La MEL dépense 30 millions d’euros par an pour financer un équipement et un stade dédiés à l’équipe du LOSC, contextualise l’élu. Donc nous critiquer sur la cherté du loyer… Il y a tous les équipements conformes pour que le LOSC paye 6,5 millions d’euros de loyer par an. On ne comprend pas cette envolée. Surtout que quand on se plaint, il faudrait aussi quand même payer ses loyers. Ce qui n’est pas le cas du LOSC depuis 2021 et 2022 (trois trimestres en 2021 et un trimestre en 2022, NDLR). »

Heureusement qu’on est en période de trêve hivernale.

