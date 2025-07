Michel Platini cambriolé dans le sud de la France

Même les anciens joueurs se font cambrioler…

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le domicile de Michel Platini, situé à Cassis dans les Bouches-du-Rhône, a été cambriolé. Alors qu’il dormait paisiblement, et rêvait probablement de ses crochets à l’Euro 1984, le numéro 10 mythique de l’équipe de France s’est réveillé en sursaut après avoir entendu des bruits dans le jardin. D’après les informations de RTL, Platini a aperçu le cambrioleur devant sa baie vitrée avant que celui-ci ne prenne la fuite avec le magot.

Une vingtaine d’objets volés

Quelques minutes après, Platoche a constaté l’ampleur des dégâts : une vingtaine de coupes et et de médailles, stockées dans un chalet de jardinage faisant office d’armoire à trophées, ont été subtilisées par l’individu. Une enquête du parquet de Marseille a été ouverte pour identifier, et surtout retrouver, l’auteur des vols.

Une question reste en suspens : où range-t-il ses râteaux et sa tondeuse à gazon ?

