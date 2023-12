La liste de la Guinée pour la CAN, avec Serhou Guirassy et Morgan Guilavogui

Outsider, comme toujours.

La Guinée de Kaba Diawara, qui affrontera le Cameroun, le Sénégal et la Gambie lors de la CAN 2024, a communiqué sa liste finale pour la compétition. On y retrouve plusieurs joueurs de Ligue 1, dont Saïdou Sow (Strasbourg), Issiaga Sylla (Montpellier), Ibrahim Diakité (Reims), Abdoulaye Touré (Le Havre), Mohamed Bayo (Le Havre) et Morgan Guilavogui (Lens).

La liste de la Guinée 🐘 🇬🇳 pour la CAN2023 pic.twitter.com/SSXZACo3pc — Sultan de Conakry (@ABDELDJALIL224) December 23, 2023

Naby Keïta, le sempiternel leader technique du Syli national, est une nouvelle fois appelé sous les drapeaux, malgré son temps de jeu réduit au Werder Brême et une carrière qui bat de l’aile. Facinet Conte (Bastia) pourrait surprendre son monde, tandis que l’attraction se nomme bien évidemment Serhou Guirassy (VfB Stuttgart), actuel deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière Harry Kane.

L’occasion (aussi) de prendre des nouvelles de Mouctar Diakhaby.

