La Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine placée sous administration provisoire

Ils ont pris exemple sur Vincent Labrune. Ou sur Noël Le Graët. Ou sur les deux.

Le tribunal judiciaire d’Angoulême a désigné un administrateur provisoire de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de football, indique la Charente libre ce jeudi. Son rôle ? Il devra veiller au bon fonctionnement de l’instance jusqu’aux prochaines élections, prévues cet automne, « pour gérer et administrer la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, avec les pouvoirs les plus étendus, en vue d’en garantir le bon fonctionnement », précise le tribunal. Il remplace l’ancien arbitre Saïd Enjimi, démis de ses fonctions alors qu’il terminait son deuxième et dernier mandat.

Cette mise sous tutelle a été souhaitée par les neuf présidents des districts de la région, qui sont en conflit depuis plusieurs années. En janvier dernier, deux candidats avaient saisi la FFF pour dénoncer des dysfonctionnements dans la Ligue, ainsi qu’une « opacité et un manque de transparence dans la gouvernance ». La FFF avait décidé d’effectuer un audit, et Saïd Enjimi avait alors refusé de donner des pièces justificatives, affirmant qu’il n’avait pas eu écho de la légalité de la démarche. Il avait alors été suspendu six mois à titre conservatoire. Le président de la FFF Philippe Diallo avait alors déclaré à Sud Ouest, qu’il ne voulait pas « s’immiscer dans le processus électoral ».

Mais l’affaire ne s’était pas arrêtée là : le président par intérim, remplaçant donc de Saïd Enjimi, n’avait pas non plus voulu remettre les pièces au tribunal. Il a aussi été suspendu six mois.

Bon à savoir : Pau est le seul club pro dans la région.