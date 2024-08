La Liga rattrape Fermín López pour son utilisation du streaming

Il n’y a pas qu’en France que le streaming gagne du terrain.

Samedi soir, Fermín López a regardé la victoire du Barça face à Valence (1-2) en étant posé dans son canapé, profitant de vacances bien méritées après avoir enchaîné Euro et Jeux olympiques. Or, il a posté une photo sur sa story Instagram sur laquelle on voit que le match est diffusé via une plateforme de streaming illégale. La Liga, qui annonce combattre les pirates depuis de longues années, a fustigé cette utilisation.

D’après les informations de Relevo, l’instance s’est manifestée auprès du FC Barcelone afin de mettre en garde le club sur le mauvais exemple donné par une telle communication. Javier Tebas, président de La Liga, exige que cela ne se reproduise pas. Même si la photo a été rapidement supprimée des réseaux sociaux, il estime que ce geste va à l’encontre du travail de sensibilisation réalisé en compagnie du gouvernement espagnol.

Mis dans le loft par l’OL, Rayan Cherki devrait aussi investir dans une IPTV.

