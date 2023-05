La Lazio monte sur le podium après sa victoire contre l’Udinese

Udinese 0-1 Lazio

But : Immobile (61e, sp)

Difficile de passer devant, quand on n’a cadré qu’une seule frappe.

Raison pour laquelle la Lazio n’a pas rejoint les vestiaires avec une avance d’un but, malgré plus de 60% de possession de balle à la pause. Surtout qu’à domicile, l’Udinese a longtemps su fermer le jeu lors de cette 36e journée de Serie A avec l’objectif d’obtenir un match nul. Les locaux ont même pensé faire mieux, mais Provedel s’est interposé devant Bijol et Udogie. Sauf qu’ils ont craqué en seconde période, aux alentours de l’heure de jeu.

Car si les visiteurs ont vu Romagnoli toucher le poteau et Silvestri stopper plusieurs tentatives signées Milinkovic-Savic ou Immobile, l’attaquant a finalement trouvé la faille sur un penalty qu’il a lui-même obtenu au contact de Masina. La bande de Sarri profite donc de la défaite de l’Inter, qu’elle fait tomber du podium : troisièmes, les Romains comptent deux points d’avance sur le quatrième et quatre sur Milan. La Juventus, elle, n’est qu’à deux unités devant (avec cependant un match supplémentaire à disputer).

Et Thauvin, au fait ?

Udinese (3-5-2) : Silvestri – Perez, Bijol, Masina – Pereyra, Lovric, Walace, Arslan (Nestorovski, 71e), Udogie (Zeegelaar, 70e) – Samardzic, Beto. Entraîneur : Andréa Sottil.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Lazzari (Marusic, 75e), Casale, Romagnoli, Hysaj – Milinkovic-Savic, Vecino, Alberto – Andreson (Pedro, 46e), Immobile, Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.

