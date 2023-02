La Lazio galère mais s’en sort face à la Sampdoria

Lazio 1-0 Sampdoria

But : Luis Alberto (80e)

Des Lazio et des bas.

Contrariée par la Sampdoria, la Lazio arrache un court, mais précieux succès ce lundi soir (1-0). D’entrée, les partenaires d’Immobile prennent le contrôle de la gonfle mais à la place du raz de marée attendu, ce sont finalement de minuscules vaguelettes qui s’abattent sur une défense génoise bien en place. D’abord recroquevillés devant leur surface, les ouailles de Stanković prennent ensuite confiance et il faut un excellent retour de Marušić pour empêcher Cuisance de marquer (29e). Piquée, la Lazio réplique : Anderson accroche le cadre, pour la première fois de la partie, forçant Audero à la parade. Dans la foulée, Pedro récupère le cuir et attrape le montant avant qu’Immobile n’expédie la gonfle dans les nuages (41e). Une action à l’image du premier acte des Laziale, brouillons et peu inspirés.

Plutôt que de poursuivre sur cette lancée, les Romains laissent la Samp jouer à sa guise au retour des vestiaires. Conséquences : Gabbiadini trouve le petit filet de Provedel d’un coup de casque (53e) avant que Lammers n’appuie pas suffisamment le sien pour inquiéter le portier italien (56e). Sortis de leur torpeur par ces deux alertes, la bande à Sarri y va de ses réponses, mais ni Immobile (60e), ni Marušić (68e) ne règlent la mire. Et quand Anderson, encore lui, y parvient, il tombe sur le gardien des Blucerchiati (74e). À nouveau dans le bon sens, la Lazio finit par trouver l’ouverture : d’une frappe lumineuse à l’entrée de la surface, Luis Alberto nettoie la lucarne d’Audero (1-0, 80e) et sort les siens d’un sacré bourbier. Grâce à ce succès, les Laziale reviennent à deux points de l’Inter, deuxième.

Pour les Génois, avec cette nouvelle défaite, ça ne Samp vraiment pas bon pour le maintien.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Lazzari (Hysaj, 85e), Casale, Patric, Marušić – Milinković-Savić (Basic, 85e), Cataldi (Vecino , 57e), Luis Alberto – Anderson, Immobile, Pedro (Zaccagni, 57e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Sampdoria (3-4-1-2) : Audero – Zanoli, Nuytinck, Amione – Léris, Winks, Rincón, Augello – Cuisance (Ilkhan, 72e) – Lammers, Gabbiadini (Jesé, 72e). Entraîneur : Dejan Stanković.