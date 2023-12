La France n’organisera pas l’Euro 2026 de futsal

Une journée morose.

C’est officiel, la France n’organisera pas le Championnat d’Europe de futsal de l’UEFA 2026. La triste sentence est tombée ce samedi. Le dossier tricolore, déposé en octobre, n’a pas été retenu par la FIFA, malgré un clip de campagne à la sauce des pubs Nike intitulé Il est temps que le futsal s’invite dans la cour des grands.

La compétition, qui se jouera du 18 janvier au 8 février 2026, se déroulera en Lituanie et en Lettonie, plus précisément à Riga et Kaunas. Une première pour ces deux pays qui n’ont jamais accueilli de compétitions par équipes nationales de l’UEFA. Pour se qualifier pour l’Euro, les Bleus devront passer par une phase qualificative qui se jouera entre avril 2024 et septembre 2025. Pour se consoler, l’équipe de France de futsal a l’occasion face à la Slovaquie, le 14 décembre prochain, de se qualifier pour la première fois son histoire à une Coupe du monde.

On croise les doigts.