La France est le pays qui exporte le plus de joueurs, avec le Brésil

L’export à la française, label de qualité.

La France est le pays européen qui compte le plus de joueurs expatriés dans le monde, selon le CIES. Avec 1033 joueurs répartis dans 135 championnats étrangers, l’Hexagone est seulement devancé par le Brésil pour qui l’on peut dénombrer 1289 footballeurs évoluant au-delà de ses frontières. Le podium est complété par l’Argentine (905), suivie par l’Angleterre et l’Espagne dans le top 5. La Colombie, l’Allemagne, la Croatie, le Nigeria et la Serbie sont les cinq nations suivantes.

La France domine en revanche le classement concernant uniquement les joueurs de moins de 23 ans avec 202 joueurs contre 174 pour le pays de la samba. Il lui laisse en revanche sa place de leader pour les joueurs entre 23 et 30 ans (807 contre 618) et se retrouve 3e derrière l’Argentine (317) et le Brésil (308), toujours, pour les plus de 30 ans avec 213 hommes.

L’Île-de-France pourrait à elle seule squatter une dixième place.

