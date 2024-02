La France creuse l’écart avec les Pays-Bas au coefficient UEFA

La France gagne la bataille de la médiocrité.

La semaine européenne des clubs français a été compliquée, puisque seul le Paris Saint-Germain est parvenu à décrocher un succès, c’était face à la Real Sociedad mercredi dernier. Malgré cela, la France reste devant les Pays-Bas au coefficient UEFA, et conserve ainsi sa cinquième place. Mieux : elle possède désormais 2531 points d’avance sur les Néerlandais, soit 267 unités de plus qu’en début de semaine. En effet, du côté batave, l’Ajax et Feyenoord ont tous les deux été tenus en échec ce jeudi, respectivement face à Bodø/Glimt (2-2) et la Roma (1-1), tandis que le PSV Eindhoven doit encore affronter le Borussia Dortmund mardi prochain en Ligue des champions.

Pour rappel, assurer une place parmi les cinq premiers est particulièrement important au regard des prochaines réformes de l’UEFA. Dans la configuration actuelle, la France devrait avoir au moins quatre clubs qualifiés pour l’édition 2025-2026 de la Ligue des champions, avec trois équipes directement, et une par la voie de barrages, ainsi que sept tickets pour l’ensemble des compétitions européennes.

Objectif top 5.

