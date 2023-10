La fin des stades en gazon synthétique d’ici huit ans ?

Joindre le geste à la parole.

« Aujourd’hui, la Commission prend une nouvelle mesure importante pour protéger l’environnement en adoptant des mesures qui limitent les microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits dans le cadre de la législation européenne sur les produits chimiques (REACH). Les nouvelles règles empêcheront le rejet dans l’environnement d’environ un demi-million de tonnes de microplastiques. » C’est long, c’est complexe, et ça date d’un rapport de la Commission européenne du 25 septembre dernier. En une phrase, l’objectif est d’éviter le rejet dans l’environnement d’une demi-tonne de microplastiques. Dans tout ça, les terrains en gazon artificiel et synthétique seront concernés par les interdictions mises en place à partir de ce lundi 16 octobre.

« Elles [les interdictions] interdiront la vente de microplastiques en tant que tels et de produits auxquels des microplastiques ont été ajoutés intentionnellement et qui libèrent ces microplastiques lors de leur utilisation. Lorsque cela est dûment justifié, des dérogations et des périodes de transition sont prévues pour permettre aux parties concernées de s’adapter aux nouvelles règles. » Voilà ce qu’on peut lire aussi dans le dernier rapport de la CE. Et selon des études poussées et publiées aussi dans ce texte, les terrains en gazon artificiel constituent la plus grande source d’émission de microplastiques ajoutés intentionnellement. Ils ne seront forcément pas épargnés par ces mesures. L’Europe donne un délai de huit ans pour que l’ensemble des pays se débarrassent de ces surfaces.

La guerre contre les microplastiques est déclarée !

