La FIFPRO veut imposer des périodes de repos pour les joueurs

Plus qu’une sieste.

Des experts indépendants, réunis par la FIFPRO, ont atteint un consensus inédit sur douze garanties essentielles pour protéger les footballeurs professionnels contre la surcharge de travail. Cette initiative fait suite à une étude approfondie de 70 spécialistes en médecine et en performance. Le but est de préserver la santé physique et mentale des joueurs.

La question de la surcharge des calendriers

Le consensus insiste sur l’importance de périodes de repos garanties, notamment pendant l’intersaison, et la limitation du nombre de matchs consécutifs sans récupération suffisante. Pour les experts, la charge de travail actuelle dépasse largement les recommandations médicales, ce qui expose les joueurs à des blessures. Par exemple, plus de la moitié des 1 500 joueurs suivis par la FIFPRO lors de la saison 2023-2024 ont été soumis à une charge excessive ou élevée.

Le rapport accuse les instances dirigeantes du football de négliger le bien-être des joueurs au profit de l’expansion des compétitions internationales et nationales. Face à cette situation, la FIFPRO appelle à des actions urgentes pour instaurer des règles contraignantes, protéger les périodes de repos et garantir une récupération adéquate, afin de préserver l’intégrité du jeu et la santé des footballeurs professionnels.

Spoiler : Gianni Infantino s’en moque.

Les dix joueurs à suivre à l’Euro Espoirs