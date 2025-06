La FIFA est insatiable : la preuve avec son projet pour la Coupe du monde des clubs 2029

Plus c’est gros, plus ça passe ?

À peine le Mondial des clubs a-t-il trouvé sa place dans le calendrier que la FIFA envisage déjà de le faire passer en mode obèse (aucun rapport avec le fait qu’il se dispute aux États-Unis) : 48 clubs sur la ligne de départ dès 2029. C’est ce que rapporte le Guardian, qui évoque des possibles tractations post-tournoi pour revoir la formule.

Éviter l’absence de gros clubs

Avec l’actuel système, limité à deux clubs par pays (à l’exception des États-Unis et du Brésil, autorisés à aligner respectivement trois et quatre représentants), plusieurs cadors européens comme Barcelone, Liverpool ou Arsenal sont laissés sur le carreau. L’alternative ? Élargir encore un peu plus le casting.

Ce ne serait pas une révolution inattendue : la Coupe du monde des nations (puisqu’il faut maintenant préciser) passera à 48 équipes dès 2026 chez les hommes, et en 2031 chez les femmes. La FIFA poursuivrait donc son entreprise d’uniformisation XXL de ses tournois.

365 jours dans l’année et bientôt plus un seul sans du foot pro.

