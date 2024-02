La FFF créé une commission de l’engagement

Noël Le Graët laisse encore des traces à la fédération

Réuni ce jeudi, le Comité Exécutif de la Fédération française de football annoncé la création d’une « commission de l’engagement » dans le cadre du Plan d’engagement entrepris le 19 octobre 2023, sous l’impulsion du président Philippe Diallo. Cette commission est un plan d’action sociétal qui s’articule autour de trois axes : lutte contre les violences et discriminations, renforcement de la dimension éducative du football, création des conditions d’un développement durable du football.

Présidé par Pascal Parent, membre du COMEX et président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, et composée de personnalités reconnues du football français, cette commission sera « chargée de veiller à la mise en œuvre des politiques conduites par la FFF », a précisé la FFF dans un communiqué. Pendant cette réunion, le COMEX a également acté que les deux prochains déplacements de l’équipe de France (à Lyon pour affronter l’Allemagne, et à Marseille pour défier le Chili) se feront en avion et non en train, comme la SNCF l’avait proposé.

🆕 La FFF annonce la création de la commission de l’engagement, nouveauté inscrite dans le cadre du Plan d’engagement fédéral.#MarquerDemain https://t.co/69eFXbomrP — FFF (@FFF) February 15, 2024

Quel était donc le rôle du COMEX auparavant ?

La FFF lance un processus pour progresser aux tirs au but