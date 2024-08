La deuxième journée de Serie A toujours pas diffusée en France

L’écran va rester noir.

Vendredi dernier et tout au long du week-end, les suiveurs français de la Serie A n’ont pas pu regarder les matchs du championnat italien. Selon les informations d’Eurosport, la deuxième journée ne sera pas non plus diffusée en France. Cela résulte de la volonté de beIN Sports, diffuseur de la Serie A dans l’Hexagone depuis 2021, de ne pas prolonger son contrat. Personne n’a encore récupéré les droits TV, alors que DAZN, qui a les droits du championnat en Italie et qui vient de rafler ceux de la Ligue 1 en France, serait le diffuseur le plus intéressé. « Un troisième diffuseur est également en lice, tout est encore possible », a informé la ligue transalpine à Eurosport.

La situation est complexe et va commencer à devenir brulante si les Français ratent déjà les vingt premiers matchs de la saison. Pour l’heure, impossible de voir les débuts à la Juve de Khephren Thuram ou les penalties arrêtés de Mike Maignan.

Et si on laissait l’orang-outan allemand pronostiquer les 38 journées sans vérifier s’il dit vrai ?

Manuel Neuer : la chute du mûr