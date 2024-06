Un orang-outan pronostique les matchs de l’Allemagne à l’Euro

Ferait-il mieux que vous en So Foot League ?

Le nouveau Paul le Poulpe s’appelle Walter, a 35 ans et est un orang-outan vivant au zoo de Dortmund. Le nouvel oracle a été repéré par l’agence de presse Reuters et essaye de pronostiquer les matchs de l’équipe d’Allemagne cet été en choisissant une écharpe autour d’un sac. Le grand singe ne s’est pas trompé pour le match d’ouverture Allemagne-Écosse (5-1), même si ce n’était pas très compliqué, et remet son statut en jeu avant le deuxième match de la bande de Toni Kroos, la choisissant de nouveau face à la Hongrie.

WATCH: Oracle orangutan Walter and red river hog Abby both predicted that Germany will beat Hungary in the group match of #EURO2024 https://t.co/0jXsSRgbPJ pic.twitter.com/YueHgM8DTQ

— Reuters Sports (@ReutersSports) June 19, 2024