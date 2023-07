Un sondage ternit l'image de Kylian Mbappé dans l'opinion publique

Comme tout homme politique, Kylian Mbappé a le droit à ses sondages.

En plein feuilleton estival avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé voit sa côte de popularité en pâtir, d’après un récent sondage. Selon une enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Winamax, le n°7 du PSG voit son image décroitre dans l’opinion des Français. L’enquête, qui a questionné « 1 005 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 419 amateurs de football » entre le 5 et le 6 juillet 2023, affirme que 70% de l’ensemble des Français questionnés le trouvent « sympathique », contre 80% en 2019 pour la même question posée, soit une baisse de 10 points (79% contre 88% en 2019 chez les amateurs de football).

Côté humilité, la courbe décroît également puisque 45% des Français jugent l’international tricolore « humble » contre 66% en 2019, soit une baisse de 21 points (50% contre 68% chez les amateurs de football en 2019). Plus surprenant, beaucoup lui reprochent son attitude lors de l’affaire liée à la mort du jeune Nahel où selon Odoxa, 67% des français sondés estiment que « KM » « n’était pas dans son rôle » lorsqu’il s’est exprimé sur ce sujet via Twitter.

En résumé : des gens tirés au sort pour donner leur avis décident de qui doit pouvoir donner le sien.

Sinon quoi ?