La Biélorussie menacée d’exclusion des qualifications de l’Euro 2024 

Plus de 100 députés du Parlement Européen auraient écrit une lettre à l’UEFA ce mercredi pour réclamer l’exclusion de la Biélorussie des qualifications de l’Euro 2024, selon Politico. Le média américain se serait procuré la lettre en question dans laquelle les membres du Parlement expliquent qu’une participation du pays au championnat d’Europe « sera plus tard utilisé par Loukachenko et son équipe de propagande pour prouver qu’il est bien perçu par la communauté internationale. »

Alexandre Loukachenko, à la tête de la Biélorussie depuis 1994, a déjà fait l’objet de sanctions de l’Union européenne en raison de violation des droits de l’homme et de la répression violente qu’exerce son régime contre l’opposition. De plus, l’homme politique aux cinq rééléctions à la tête du pays a apporté son soutien à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Une prise de position qui avait déjà valu une sanction de l’UEFA, le pays n’étant plus autorisé à accueillir des matchs internationaux, mais contrairement à la Russie, la Biélorussie est toujours autorisée à participer aux compétitions internationales. La sélection s’apprête d’ailleurs à affronter la Suisse et la Roumanie les 25 et 28 mars prochain.

Un concurrent en moins pour les Bleus.







