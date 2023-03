Kylian Mbappé, premier Français suivi par 100 millions de personnes sur Instagram

Même sur Instagram, le Kyk’s bat des records.

Célébré pour son historique 201e but sous le maillot du PSG contre Nantes ce week-end (4-2), Kylian Mbappé marque un peu plus l’histoire du club de la Capitale. Mais l’aura du champion du monde 2018 dépasse largement le club parisien, comme le prouve son immense popularité sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, l’attaquant français a passé un nouveau cap en passant la barre symbolique des 100 millions d’abonnés sur Instagram. Il est le premier Français a atteindre ce chiffre sur le réseau social.

https://twitter.com/NewTimesRwanda/status/1632719779323576320?s=20

À titre de comparaison, l’international français se situe très loin devant Karim Benzema (66,5 millions d’abonnés) et de Paul Pogba (57,3 millions d’abonnés) parmi les footballeurs tricolores. Mbappé se rapproche des footballeurs les plus suivis mais reste derrière le trio composé de Neymar, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Toutes personnalités confondues, Mbappé se classe à la 36e position au niveau mondial.

En attendant une nouvelle grosse performance pour renverser le Bayern mercredi et continuer de gratter des fans ?

