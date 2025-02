Kyks met la pression sur la FFF au sujet de son litige salarial avec le PSG

La piscine de pièces d’or de l’oncle Mbappé n’est pas encore pleine.

Kylian Mbappé, dont le contrat au Paris Saint-Germain a officiellement expiré le 1er juillet dernier, n’en a pas fini avec le club de la capitale, à qui il réclame près de 55,4 millions d’euros : 36,6 millions de prime à la signature, 17,25 millions de salaires et 1,5 million de primes d’éthique. Et, comme l’écrit L’Équipe ce mercredi, le feuilleton perdure. Du côté de la LFP, la commission juridique et la commission paritaire d’appel ont toutes les deux donné raison (respectivement en septembre et octobre) à celui qui arbore désormais le maillot du Real. En revanche, la commission de discipline de la Ligue, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par le PSG, a conclu le 11 décembre à « l’irrecevabilité de la saisine formée » par Mbappé, qui conteste évidemment cette décision.

Un deuxième courrier adressé à la FFF

Le 20 décembre, Delphine Verheyden, avocate du joueur, a saisi la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football… qui considère qu’elle ne peut pas s’emparer de ce dossier et n’a donc ni apporté de réponse à ce courrier, ni alerté l’UEFA – ce que le camp Mbappé souhaitait –, ni fixé de date d’audience. Face à ce silence, l’avocate a relancé la 3F, mardi, pour mettre un coup de pression à la Fédé. Laquelle, toujours selon L’Équipe, préfère botter en touche plutôt que de mettre son nez dans ce guêpier.

Après tout, c’est quoi dans une vie, 55 millions d’euros ?

