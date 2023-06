Kheira Hamraoui écœurée par son absence en Coupe du monde

Privée de voyage.

Kheira Hamraoui ne figure pas dans la liste des Bleues qui iront à la Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août). Un choix d’Hervé Renard qu’elle ne comprend pas, comme elle l’a affirmé au micro de France Inter ce mercredi, dans le cadre de la promotion de son autobiographie Kheira : « Je le prends comme une injustice, j’en ai vécu beaucoup ces dernières années et là, c’est vraiment une de plus. »

"Je suis très triste, en colère. Je prends ça comme une injustice de plus."@kheirahamraoui réagit à sa mise à l'écart de la sélection tricolore pour la prochaine Coupe du monde de foot. "Je pense sincèrement que je n'ai pas été jugée simplement sur le sportif."#le7930inter pic.twitter.com/TAHPQk6xW3 — France Inter (@franceinter) June 7, 2023

Agressée physiquement en novembre 2021, l’internationale française de 33 ans (41 sélections) n’avait pas joué l’Euro 2022 non plus, mais comptait bien disputer le Mondial : « J’avais en ligne de mire de faire cette Coupe du monde et c’est ça qui m’a fait tenir debout durant cette année, cette dernière saison. Le fait de ne pas avoir mon nom sur la liste, ça m’ a fait mal parce que le sélectionneur a dit qu’il jugerait seulement sur le sportif et je pense sincèrement que je n’ai pas été jugée simplement que sur le sportif. » De quoi, peut-être, précipiter sa retraite internationale.

Hamraoui, not ravie.

