Karim Nedjari : « Didier Roustan avait le courage de ses idées »

Karim Nedjari , journaliste sportif français et directeur général de RMC Sport, est l’un de ceux qui peut vous parler pendant des heures de Didier Roustan, dont le décès a été annoncé ce mercredi. Il l’a connu dès 1999, en présentant l’émissions Enfin du foot sur L’Équipe TV. Avec beaucoup d’émotions, il ouvre la boîte à souvenirs.

« Avec Didier, on a fait une dizaine d’années d’émission ensemble. Il travaillait la nuit entière pour préparer son émission. Par exemple, il pouvait passer l’émission à répondre à des questions technico-tactique comme la défense en tiroir de l’AC Milan ou le milieu en losange.

Pour lui, le football s’était arrêté à partir de 1982, là où le Brésil se fait sortir par l’Italie. Le football italien, fermé, ayant tué la magie du milieu de terrain brésilien de Socrates, Zico, Júnior. Il avait toujours cette nostalgie de cette époque là, qu’il défendait avec cœur, passion, expertise et mauvaise foi. Il défendait les valeurs d’un football romantique.

Quand il était à Téléfoot, il pouvait s’entraîner avec les joueurs de foot car il avait le même niveau qu’eux. Karim Nedjari

Avant toute chose, Didier, c’était un vrai footballeur. Lui il avait fait le centre de formation de Cannes, c’était un vrai libero, très bon. Quand il était à Téléfoot, il pouvait s’entraîner avec les joueurs de foot car il avait le même niveau qu’eux.

Au delà de l’expert, de l’animateur, il a créé un « style Roustan », c’est-à-dire cette capacité à inventer des grands reportages où il pouvait passer des heures et des heures à partir sur le terrain, à inventer des concepts en mettant énormément de soin au montage et à l’habillage. Il ajoutait en plus sa dimension musicale, lui qui était passionné par la musique californienne comme le groupe Eagles. Il était capable de faire un rapport musique-image. Il a révolutionné l’écriture sportive du reportage, il a apporté sa pierre au commentaire. Avec Éric Cantona lors de la Coupe du monde aux États-Unis en 1994, ils formaient un super duo. Éric était capable de rester 15 minutes sans rien dire, et pendant ce temps-là Didier apportait toute sa connaissance et sa passion.

C’est quelqu’un qui avait le courage de ses idées, de ses opinions. Il avait des convictions. On était capable de débattre avec lui avant les émissions, pendant les émissions et ensuite on allait manger au restaurant et on continuait à parler football.

Je me souviens de nos discussions en tête à tête où la vie, la littérature, le cinéma venait se plonger dans le football, et le foot devenait aussi un phénomène de société avec lui. Si je devais garder quelque chose de lui, ce serait ça, avec sa phrase de fin où à chaque fois il disait « porte toi bien ». Il y avait la dimension santé, qui résonne encore plus aujourd’hui, mais aussi une posture, une élégance à avoir dans la vie de tous les jours, qu’il avait, lui. »

