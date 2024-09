Jens Lehmann obtient en partie gain de cause après son attaque à la tronçonneuse

Une parade qui vaut cher.

Condamné à payer 420 000 euros il y a neuf mois, Jens Lehmann a vu son amende drastiquement réduite par la justice allemande. Le tribunal de Starnberg a en effet réduit sa sanction à 135 000 euros en appel. La fin d’un chapitre peu glorieux dans lequel l’ancien gardien d’Arsenal s’était attaqué au garage de son voisin en 2022 avec une tronçonneuse. Plus vraiment du genre à prendre des gants, il avait scié une poutre qui gênait sa vue sur le lac d’à côté. L’avocat du quinquagénaire a précisé que Lehmann reconnaissait « sa responsabilité » et qu’un accord avait été trouvé avec son voisin.

« 135 000 euros plus la tronçonneuse, et on est quitte. »

