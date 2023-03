Jorge Pinto da Costa (FC Porto) : « Ma plus grande fierté est que nous soyons toujours restés compétitifs en Europe »

Attention, vieux loup de mer.

À la veille du match retour en 8es de finale entre le FC Porto et l’Inter, les Portugais partent avec un but de retard. À cette occasion, le président du FC Porto depuis 41 ans, Jorge Pinto da Costa, a répondu aux questions de la Gazzetta dello Sport. L’octogénaire (85 ans) au palmarès dingue avec notamment 23 championnats du Portugal et 4 Coupes d’Europe explique d’abord sa longévité : « Pas de secret, juste la même passion et le même dévouement depuis le premier jour. La confiance des socios est notre grande force : je pense toujours que nous ne pouvons pas les décevoir. »

Vient ensuite le moment où celui qui est surnommé « le Pape » de manière non affectueuse dans tout le Portugal narre le système de son club et sa vision du football : « Porto appartient aux socios, il est organisé pour être à l’abri de tout investisseur. Pour le reste, les joueurs savent qu’il y a ici des conditions parfaites pour s’améliorer : nous les choisissons en fonction de certaines qualités et nous avons de la patience. […] Dans le football, il n’y a pas de juste milieu, il n’y a que le succès qui rend heureux. Mais au cours de ces 41 années de présidence, ma plus grande fierté est que nous soyons toujours restés compétitifs en Europe. » Il en place aussi une à destination de l’actuel coach qu’il a connu en tant que joueur des Dragões, Sérgio Conceição : « Il est compétent et passionné par son travail. Il est l’un des meilleurs entraîneurs du football européen : ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les résultats. Il a les qualités pour travailler n’importe où, mais il est déjà dans le bon club et j’espère qu’il y restera ».

Rendez-vous ce soir, 21h au stade du Dragon.

