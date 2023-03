Pronostic Porto Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

100€ offerts en CASH pour parier sur Porto – Inter

Nos pronostics Porto – Inter Milan

► Le pari « Match nul » est coté à 3,45

► Le pari « Lautaro Martinez buteur » est coté à 2,80

Porto a les armes

En première partie de saison, le FC Porto avait dominé son groupe de Ligue des Champions qui comprenait également le Club Bruges, le Bayer Leverkusen et l’Atletico Madrid. Grâce à cette première place, la formation portugaise dispute ce match retour à domicile. Il y a trois semaines, Porto s’est incliné lors du match aller face à l’Inter (1-0) sur un but de Lukaku en toute fin de rencontre. L’expulsion d’Otavio en seconde période a certainement été préjudiciable dans le résultat final de la rencontre. Depuis ce revers, les hommes de Sergio Conceiçao se sont inclinés à domicile contre Gil Vicente (1-2) avant de se reprendre contre Chaves (1-3) et face à Estoril (3-2) . le week-end dernier avec une réalisation décisive de l’inévitable Taremi sur penalty. Champion du Portugal l’an passé, Porto accuse déjà 8 points de retard sur le Benfica, qui domine le championnat.

L’Inter serein

Champion d’Italie il y a deux saisons, l’Inter ne retrouvera pas le titre cette année car le Napoli s’est largement détaché avec plus de 15 points d’avance sur le club nerazzurri, 2e. Récemment, les hommes de Simone Inzaghi se sont inclinés à la surprise générale sur leurs deux derniers matchs à l’extérieur : face à Bologne (1-0) et contre la Spezia vendredi (2-1). Revenu au score à quelques minutes de la fin, le club intériste s’est fait surprendre quasiment sur le coup d’envoi suivant. Entretemps, l’Inter a tout de même pu dominer Lecce (2-0). Pour atteindre ces 8es de finale, l’Inter est sorti en 2e position d’un groupe au niveau extrêmement relevé puisqu’il comprenait également le Bayern Munich mais aussi le FC Barcelone. Les Nerazzurri ont donc réalisé une très bonne opération à l’aller et devront se montrer aussi hargneux que lorsqu’ils avaient arraché le match nul au Camp Nou pendant la phase de poules (3-3).

Porto sans Otavio, quelques incertitudes à l’Inter

Pour affronter l’Inter, Porto ne pourra pas compter sur son milieu de terrain Otavio, suspendu suite au carton rouge reçu à l’aller. Pour le reste, Sergio Conceicao devrait notamment s’appuyer sur les Pepe, Grujic, Uribe et Taremi. L’attaquant iranien est le meilleur buteur de sa formation en championnat. De son côté, Simone Inzaghi a quelques incertitudes concernant son défenseur central Skriniar, absent ce week-end. Offensivement, Inzaghi va devoir choisir entre Lukaku et Dzeko pour venir épauler l’incontournable Lautaro Martinez.

Les compositions probables pour Porto – Inter :

Porto : Diogo Costa – Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu – Pepê, Grujic, Uribe, Namaso -Toni Martinez, Taremi.

Inter : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens – Lautaro Martinez, Dzeko (ou Lukaku).

L’Inter Milan contient Porto

Au coup d’envoi, Porto est éliminé et devra donc prendre des risques pour combler son retard sur le club italien. L’Inter a montré des signes de progression constante depuis son retour en Ligue des Champions. Capable d’aller chercher un nul au Camp Nou face au Barca, la bande à Inzaghi possède les armes pour résister au club portugais et pour profiter des contre-attaques pour faire la différence. Avec son schéma de jeu et un Lautaro Martinez (17 buts) qui aura à cœur de se racheter de son penalty raté ce week-end, l’Inter semble en mesure de passer ce cap pour se qualifier pour les quarts de finale.

Pronostic Milan Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A