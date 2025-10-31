S’abonner au mag
«João Neves est la personne qui m'a fait comprendre ce qu'était véritablement l'amour»

UL
Il nous l’a également appris.

« João Neves est la personne qui m’a fait comprendre ce qu’était véritablement l’amour. Avant lui, je ne le savais pas. » Madalena Aragão, actrice portugaise, a commenté sa relation avec le petit milieu du PSG João Neves. Auprès du magazine portugais Máxima, elle a commenté leur idylle. « João est mon meilleur ami. On rit, on s’amuse, on prend soin l’un de l’autre. C’est ce que cela signifie pour moi : le respect, la loyauté, l’attention. […] Nous sommes deux personnes amoureuses. Le reste, ce ne sont que des bruits de couloir. »

L’article, qui revient également sur la carrière de l’actrice de 20 ans, commente leur amour en ces termes : « L’amour se manifeste. Non pas comme un titre à la une, mais comme un axe intérieur. Madalena vit entre Lisbonne et Paris. Traversées incessantes, aéroports, valises, le temps suspendu. Et au milieu de tout cela, il y a João Neves. » Toujours au milieu celui-ci.

Madalena Aragão a commencé sa carrière d’actrice à l’âge de 11 ans, dans le feuilleton « Rainha das Flores ».

On dit merci João.

