Jean-Pierre Escalettes, ancien patron de la FFF, est décédé

L’ancien boss de la fédération française de football, Jean-Pierre Escalettes, est décédé ce mardi à 90 ans. Devenu président de la FFF en 2005, il avait notamment obtenu la désignation de la France comme pays organisateur de l’Euro 2016. En 2010, à la suite de l’affaire Knysna, Escalettes avait quitté son poste.

Une vie bien chargée

« C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que la Fédération française de football rend aujourd’hui hommage à Jean-Pierre Escalettes, réagit l’actuel président de la FFF, Philippe Diallo. Après avoir tant donné au football amateur, comme joueur, éducateur, dirigeant, puis président de la Ligue fédérale du football amateur, Jean-Pierre Escalettes a présidé la Fédération française de football de 2005 à 2010. Durant ces cinq années, la FFF a notamment vu l’équipe de France disputer la finale de la Coupe du monde en 2006 et obtenu la désignation de la France comme pays organisateur de l’Euro 2016. »

Président de la FFF de 2005 à 2010, Jean-Pierre Escalettes est disparu ce mardi 14 avril à l'âge de 90 ans. La FFF adresse ses pensées les plus sincères et les plus chaleureuses à sa famille, à ses proches et à toute la famille du football. pic.twitter.com/PZCGJoEkN0 — FFF (@FFF) April 14, 2026

Le natif de Béziers a porté plusieurs casquettes durant sa vie : joueur, éducateur, président du district de football de la Dordogne, président de la ligue Nouvelle-Aquitaine et secrétaire général du CA Ribérac, mais aussi professeur de langues au lycée d’enseignement professionnel Arnaut-Daniel de Ribérac. Son nom est également celui du stade de la commune.

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