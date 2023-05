Jean-Michel Aulas : « Si ça n'avait dépendu que de moi, je ne me serais pas retiré aussi vite »

Jean-Michel émotion.

Les joueuses de l’Olympique lyonnais ont renoué avec la Coupe de France samedi en battant le PSG à Orléans (2-1). Un titre loin d’être anodin pour Jean-Michel Aulas, qui s’apprête à rendre son tablier de président. Wendie Renard l’a d’ailleurs invité à soulever le trophée avec elle pendant la cérémonie protocolaire. « Ça fait chaud au cœur, ça permet de gravir des montagnes et ça donne envie de tout donner encore pour le football féminin, qui est un football formidable, a-t-il déclaré en zone mixte. Vous le savez, je vais me retirer. Si ça n’avait dépendu que de moi, je ne l’aurais pas fait aussi vite. Ceci étant, il faut accepter la règle qui est celle-là. Je suis un homme heureux, puisque je me retire sur un titre. »

JMA a tenu ses comptes, en bon gestionnaire : « On doit être au 34e titre chez les féminines, on en a gagné 19 chez les garçons, 20 avec l’académie, donc c’est 73 titres que j’ai eu la chance de gagner au travers des structures de l’Olympique lyonnais. Je vais me retirer après le match de nos féminines à Paris avec le cœur lourd parce que ce sont des amitiés, des relations très fortes, mais aussi en étant paisible, serein. J’ai fait le travail, j’ai fait ce que j’ai envie de faire, sans jamais céder aux pressions. (…) C’est beaucoup d’émotion. Quand on donne 36 ans de sa vie au football, ce n’est pas simple de quitter ce qu’on aime le plus, avec sa famille. »

Au revoir, au revoir, président.

