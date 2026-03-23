Tebas donne une leçon à la France concernant les IPTV illégales

Lui, il ne se bat pas contre des moulins à vent. Si la star de Roland Garros est d’ordinaire Rafael Nadal, c’est bien le Don Quichotte du foot espagnol Javier Tebas qui était à l’honneur à deux pas de la terre battue ce lundi matin. À l’occasion d’une conférence encadrée par l’Association pour la protection des programmes sportifs réunissant diffuseurs, ligues sportives et autorités publiques pour échanger à propos de la lutte contre le piratage audiovisuel, le président de La Liga ne s’est pas fait prier pour dresser les louanges des résultats de ce combat en Espagne.

« Nous avons réussi à avoir deux décisions de justice qui ont pu attaquer le piratage, explique le dirigeant au crâne luisant. On a pu bloquer de manière dynamique pendant les événements en live. Mais le blocage est plus lent en France. Quand nous trouvons des règles nouvelles, les pirates sont encore loin devant nous. On a une équipe qui surveille l’évolution de ce piratage. Il faut connaître très bien la traçabilité de ces pirates, la source initiale. C’est un appel à vous la France. »

La piraterie bientôt finie ?

Se lançant dans des explications sur la manière de bloquer les IPTV illégales, Javier Tebas a mis l’accent sur la rapidité et sur la structure nécessaires pour empêcher les pirates de la Toile de garder leur avance.

« C’est une question de secondes, raconte Tebas. Ils changent d’une IP (numéro unique attribué à un appareil connecté à un réseau, NDLR) à une autre IP rapidement. Le temps d’envoyer les preuves, ils ont muté vers un autre hébergeur. On utilise de l’IA pour anticiper les choses. On travaille désormais sur le peer-to-peer. Ce sont des réseaux d’ordinateur reliés. Par jour, on bloque 30 000 IP en Espagne, dont 9 000 IPTV. 40 euros par mois, cela correspond à 10 euros par weekend et 3 euros par jour, c’est pas cher pour du divertissement. »

Un bon resto quoi.

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