Carlo qui rit, Jagoba qui pleure.

À la suite de la finale de Coupe du Roi remportée par le Real Madrid au détriment d’Osasuna, Arrasate n’a pas pu empêcher ses larmes de couler. Au micro de la Una, l’entraîneur des malheureux vaincus est revenu sur ses joues mouillées : « Je les explique parce que c’est un moment très triste, les supporters méritaient ce titre. Après tant de tension, j’ai fondu en larmes quand j’ai vu que nous n’avions pas réussi à leur offrir ce titre. C’est triste, parce que nous étions tout proches… »

De son côté, Ancelotti s’est montré plus sobre et évidemment davantage satisfait… sans s’enflammer pour autant : « Comme à chaque finale, il y a de la souffrance puis du bonheur. Ce trophée arrive à un moment important pour nous, car on a traversé des tours très compliqués contre des adversaires difficiles. C’est une récompense méritée et on va la célébrer, mais pas trop. Ensuite, on recommencera à penser à mardi. »

Mardi, jour de Ligue des champions contre Manchester City !

