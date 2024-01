Infantino veut des défaites sur tapis vert en cas d'actes racistes

Beaucoup de paroles, très peu d’actes.

Au lendemain d’une soirée cauchemardesque à Udine, lors de laquelle Mike Maignan a (encore) été la cible d’actes racistes par des supporters – ou des idiots, plutôt –, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a pris la parole pour réagir à ces événements. « Ce sont des événements totalement odieux et inacceptables. Il n’y a pas de place pour le racisme. Les joueurs visés ont mon soutien inconditionnel », a d’abord réagi le dirigeant, faisant également allusion à Kasey Palmer, milieu de terrain de Coventry, également victime de racisme ce samedi à Sheffield.

Et maintenant, on fait quoi ? « En plus de la règle à trois étapes (match interrompu, match interrompu une deuxième fois, match définitivement arrêté, NDLR), nous devons mettre en place une défaite sur tapis vert automatique pour l’équipe dont les supporters ont proféré des injures à caractère raciste et qui ont poussé à l’interruption du match, ainsi que des interdictions de stades à l’échelle mondiale et des poursuites judiciaires pour racisme », propose Infantino, dans un post sur son compte Instagram.

Pas sûr que cela suffise à faire partir tous les abrutis des stades.

