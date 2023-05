Igor Tudor : « Je pense qu'on a tiré le maximum de cette équipe »

Tudor ne s’est toujours pas réveillé.

Encore défait à domicile par Brest pour le dernier match de la saison au Vélodrome ce samedi, l’OM aura galéré toute l’année à faire plaisir à ses supporters en concédant de nombreux points à la maison. Après la partie, Igor Tudor s’est laissé aller à un bilan pourtant positif en conférence de presse : « L’analyse que je peux faire, c’est que je suis fier, car il y a beaucoup de positif cette saison. Je pense qu’on a tiré le maximum de cette équipe. On a proposé un bon football, on a fait une belle Ligue des champions, les matchs en Coupe contre le PSG et Rennes ont été merveilleux mais c’est vrai qu’on est sorti sur un match à un moment négatif. Je pense qu’on a fait de bons résultats, une bonne saison. J’en suis très satisfait. »

Un sentiment pas du tout partagé par le capitaine Valentin Rongier, qui s’est présenté bien plus énervé que son entraîneur en zone mixte : « Il n’y a pas d’explication à donner, si ce n’est qu’on n’a pas été à la hauteur ce soir, comme plusieurs fois cette saison à domicile. Ce n’est pas normal. D’autant plus que les supporters ont été parfaits toute la saison, avec ce qu’il y avait comme enjeux aujourd’hui c’était au moins leur offrir cette victoire pour que la fête soit encore plus belle car ils ont mis le feu à la ville mais on n’a même pas été capables de faire ça. »

La dernière journée à Ajaccio risque d’être folklore.

Ce qu'il faut retenir de la 37e journée de Ligue 1