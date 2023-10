Ibrahimović doute de l’aura de Ten Hag

L’interview de Zlatan arrive comme un cheveu sur la soupe, et celui-ci n’appartient pas à Erik ten Hag.

Lundi soir, au micro de Piers Morgan sur talkSport, Zlatan Ibrahimović s’est payé plusieurs personnalités du football, mais a notamment remis en question la capacité d’Erik ten Hag à diriger l’équipe de Manchester United. Fort de son expérience à United et à l’Ajax Amsterdam, bien qu’il n’y ait jamais croisé directement Ten Hag, le géant suédois a souligné que la pression dans les deux clubs est totalement différente.

🚨 Ibrahimovic is worried for Ten Hag

He speaks out on #MUFC manager:

— “How much time do you give him?” — “United is a different mentality” — “Ajax don’t have big stars.”

Watch the explosive clip below 🔥

— talkSPORT (@talkSPORT) October 3, 2023