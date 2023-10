Ibrahima Konaté évoque à son tour la santé mentale des joueurs

La parole se libère.

Présent en conférence de presse avant le premier match de l’équipe de France face aux Pays-Bas, Ibrahima Konaté a lui aussi été interrogé sur le sujet de la santé mentale des joueurs. Au courant de l’intervention récente de Thierry Henry, il s’est exprimé sans langue de bois sur le sujet, mettant en avant le rôle des journalistes : « C‘est un sujet très important, on ne le souligne pas assez. Vous, les journalistes, avez un métier c’est de poser des questions, de critiquer les joueurs, de parler en bien des joueurs, et ça aussi ça joue sur la santé mentale des joueurs ». Et pas question pour le défenseur de Liverpool de se démonter devant une assemblée rieuse : « Nan mais vous rigolez, mais c’est la vérité, vous le savez mieux que moi aujourd’hui et peut-être que vous ne vous en souciez pas ». Ainsi, il a souligné que les critiques, les analyses et autres contenus sur les joueurs peuvent directement les atteindre : « Ce sont des aspects qui sont très difficiles à avaler pour certains joueurs. A la fin des matchs, ils regardent les critiques et ils se font insulter. »

Dans une époque propice à la prise de parole, le joueur de Liverpool a insisté sur l’importance d’avoir un entourage solide auprès duquel se confier, tout autant qu’il a alerté sur la solitude de certains : « Il y a des joueurs qui n’ont pas de famille, pas forcément d’amis ou qui sont très timides, il faut se poser la question de comment ils peuvent s’exprimer ». Conscient de l’impact positif que peut avoir la vie de groupe, l’homme aux 11 sélections a souligné la nécessité pour les joueurs de prendre soin les uns des autres : « On a tous un rôle à jouer, de savoir, quand on est dans une équipe, quand quelqu’un va un peu moins bien. Je pense que ça peut se voir dans son comportement, quand il ne parle pas trop. Vraiment être dans l’analyse au quotidien et essayer de discuter avec tout le monde, et quand on voit que quelqu’un ne va pas bien, essayer d’aller vers lui, de discuter ». Surtout, le colosse originaire de Paris crois en la puissance des relations au sein d’un groupe pour traverser ces épreuves : « En parlant, en étant sincère, ouvert avec lui, je pense qu’il peut s’exprimer, s’ouvrir et nous donner une idée de ce qu’il se passe dans sa vie. Une fois qu’il s’est exprimé, il faut lui apporter son réconfort, en discuter avec d’autres joueurs assez matures […] Ca ne peut qu’aider les joueurs et leur donner de l’assurance pour oublier les petits soucis, parce qu’on en a tous. »

Est-ce qu’il a aussi pensé à mettre en place une cellule d’écoute pour tous les défenseurs qu’il a mis dans sa poche ?

