Hervé Renard : « On a fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation »

Un ouf de soulagement.

Totalement déchaîné sur son banc dans le temps additionnel entre la France et le Brésil (2-1), souhaitant que l’arbitre siffle une bonne fois pour toutes la fin de la partie, Hervé Renard a retrouvé son flegme quelques minutes plus tard au micro de France 2 pour débriefer le succès de ses filles : « On a souffert pendant dix minutes quand on a encaissé le but, on a eu le courage de réagir et on marque un deuxième but de la tête. On a fait preuve de beaucoup de courage et d’abnégation. Dans une compétition, des fois, il y a des matchs références, celui-là doit l’être, car on a battu une très belle équipe du Brésil. »

Plus tôt, c’est la capitaine Wendie Renard, de retour de blessure, qui avait délivré les Bleues d’un coup de tête rageur. Ce qui a forcément plu à son entraîneur homonyme : « C’est l’expérience, sans elle, c’est dur. Merci à elle d’avoir serré les dents, et à toutes les filles d’avoir fait autant d’efforts. N’oublions pas que ce n’est qu’un match de poules, donc félicitations pour aujourd’hui, mais il n’y a rien de fait et on se concentre pour le Panama. »

Avec quelques gouttes de sueur sur la chemise blanche, quand même.

La France domine le Brésil