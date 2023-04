Hervé Renard : « Une immense fierté »

Le Roman de Renard.

Hervé Renard a été officialisé comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine ce jeudi 30 mars, trois semaines après le départ de Corinne Diacre. Il s’est présenté pour la première fois face à la presse le lendemain, en compagnie de Philippe Diallo, président par intérim de la FFF (qui a déclaré vouloir « faire passer un cap au football féminin et à la sélection nationale » avec Renard), et de membres du Comex : Aline Riera et Jean-Michel Aulas. Après avoir dévoilé sa première liste (dans laquelle figurent notamment Wendie Renard et Eugénie Le Sommer), Renard a déclaré que ce poste était « une immense fierté » et a présenté le staff qui l’entourera : Laurent Bonadéi, Éric Blahic et David Ducci en adjoints, Gilles Fouache – seul rescapé du staff de Corinne Diacre – en entraîneur des gardiennes et Thomas Pavillon – accompagné d’une femme dont le nom n’a pas été dévoilé – en préparateur physique. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a affirmé avoir « un regard sur le football féminin depuis 2014 ». Il a également tenu à rendre hommage à Corinne Diacre et aux résultats obtenus, avec tout de même un message à passer : « la page doit se tourner ».

Le natif d’Aix-les-Bains a précisé qu’il avait « surtout appelé les blessés » et qu’il n’avait pas besoin de « communiquer avec Wendie (Renard) […] celles qui sont dans la liste verront que si il y a leur nom, je leur fais confiance ». Mister Renard a précisé que l’objectif des Bleues à cette Coupe du monde était d’atteindre le dernier carré et a également précisé son projet de jeu : vitesse, pressing haut et constant et l’efficacité. Concernant le capitanat, la porte n’est pas fermée pour Wendie Renard : « J’ai toujours pour habitude de prévenir les intéressés avant qui que ce soit. D’abord je vais avoir une discussion avec elle et prendre le pouls de ce groupe. » Il s’est également exprimé sur le cas Amandine Henry, qu’il a appelée : « Elle fait partie des joueuses susceptibles d’être sélectionnées. il faudra ensuite prouver qu’elles ont leur place dans les 23 pour la Coupe du monde. » L’affaire Hamraoui a également été au cœur des questions, l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite expliquant que la non sélection de la Parisienne était avant tout un choix sportif.

Concernant le sourire Colgate du bonhomme, il est intact.

