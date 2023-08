Hervé Renard conseille aux entraîneurs français de « s’exporter »

Concentré sur sa nouvelle proie, le Renard.

Alors que son équipe de France s’apprête à rencontrer le Maroc lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, l’entraîneur a tenu à assurer que ses joueuses étaient prêtes. En conférence de presse, le coach a ainsi donné des (bonnes) nouvelles concernant Grace Geyoro ou Maëlle Lakrar et indiqué que sa bande allait tout faire pour « respecter l’adversaire, respecter un huitième de finale ».

Mais le technicien a également eu mot pour ses confrères et compatriotes au moment de répondre à une question sur Reynald Pedros, qui sera assis sur le banc d’en face lors du match : « La formation des entraîneurs français est bonne, on a la chance d’être bien formés. Certains réussissent à s’exporter, mais il n’y en a pas assez. C’est un inconvénient… Avec un football mondial qui évolue énormément, il va falloir s’exporter un peu plus. C’est un message pour les entraîneurs français : il faut juste avoir une envie de découvrir, de s’adapter à tous les paramètres d’un nouveau pays. »

Compris ?

