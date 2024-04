Hervé Mathoux révèle avoir été menacé de mort à cause de ses commentaires sur FIFA

Il n’y a pas que Kurt Zouma qui s’en prend aux Mathoux

Tout au long de sa carrière, Hervé Mathoux a pu prêter sa voix à de nombreux matchs sur TF1 et Canal+, mais à encore bien davantage de rencontres virtuelles vécues par les joueurs francophones de la licence FIFA, devenue EA Sports FC l’an passé. Le journaliste sportif était en effet le commentateur attitré du jeu vidéo d’Electronic Arts de FIFA 2008 à 2023. Dans l’émission Chez Jordan de C8, Mathoux a expliqué être parfois victime de menaces de mort sur les réseaux sociaux, notamment par des joueurs de FIFA en colère contre ses commentaires préenregistrés.

« Certaines personnes sont furieuses que je dise du mal de leur match, explique le commentateur. Je pense qu’ils sont persuadés que je regarde leur match à l’intérieur de l’écran. Des menaces de mort parce que je me suis moqué d’eux sur un tir raté, j’en ai eu beaucoup. Il y a zéro intelligence. Je me suis rendu compte que pour plein de gens, et peut-être pour la jeune génération, les insultes, ce n’est pas très grave. J’ai reçu des insultes atroces : « Je veux que ta famille crève », « Je voudrais que tu meures ». Des trucs horribles. »

Probablement des joueurs qui ne supportaient pas d’entendre « C’était quoi ça ? Une passe ? Un tir ? » pour la cinquième fois de leur match.

