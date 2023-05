Guégan mis à pied, Frau et Monsoreau intérimaires

Ce n’était qu’une question de jours.

Le FC Sochaux-Montbéliard a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de son entraîneur Olivier Guégan. Le club a été « alerté par certains signaux négatifs récurrents durant la deuxième partie de saison. Ces signaux sont allés en s’accentuant et ont abouti à une spirale de défaites ces dernières semaines », a justifié le FCSM. Éric Guérit et Jérôme Monier, ses deux entraîneurs adjoints, sont également concernés par cette mesure.

Pierre-Alain Frau et Sylvain Monsoreau, respectivement entraîneurs des U19 nationaux et de la réserve, vont assurer l’intérim « dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur ». Le club annonce également que Julien Cordonnier, jusqu’ici responsable de la cellule de recrutement des pros, est nommé directeur sportif. Actuellement 6e de Ligue 2, le FCSM est sur une série de six défaites consécutives.

La fin de saison est partie en saucisse à Montbéliard.

