Griezmann forfait, Guendouzi appelé en renfort

Fin de série pour Grizou.

Comme pressenti, Antoine Griezmann est contraint de déclarer forfait pour ce rassemblement. Touché à la cheville, le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid va donc manquer les matchs de l’équipe de France contre l’Allemagne et le Chili. C’est Mattéo Guendouzi qui a été appelé en renfort. Une nouvelle chance pour le milieu de la Lazio de se montrer, après plus d’un an d’absence, sa dernière cape remontant au match France-Tunisie lors de la Coupe du monde 2022.

Ce forfait marque la fin de l’incroyable série de Griezmann. Le champion du monde 2018 n’a pas manqué un seul des 84 derniers matchs de l’équipe de France. Son record de longévité s’arrête donc là.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres.

