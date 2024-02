Gigot : « Je me régalais en allant voir jouer Lorik Cana »

Capitaine courage.

Valentin Rongier blessé depuis plusieurs mois maintenant, Samuel Gigot a assez logiquement récupéré le brassard de capitaine de l’OM en attendant. Avant d’aller à Lyon ce dimanche, le défenseur central marseillais s’est exprimé dans les colonnes du Parisien à propos de son caractère parfois extravagant sur le pré. « Sur le terrain, je n’aime pas les mecs qui parlent mal ou qui insultent. On peut se faire mal comme des hommes. J’ai grandi avec mon frère joueur de rugby à XIII. Les mecs se rentrent dedans, se font même mal, mais ça reste toujours dans l’esprit du sport. À la fin du match, ils se serrent la main et vont boire une bière ensemble », rejoue-t-il.

L’Avignonnais a un style différent de celui de Rongier, plus calme, mais se rapproche d’un certain Albanais. « Il y en a un que j’aimais beaucoup, c’était Lorik Cana, même s’il n’a pas commencé dans le bon club. […] Je me régalais en allant le voir jouer, avec sa tête rasée. Je me souviens d’un OM-PSG au Vélodrome, où il marque le but de la victoire sur un coup de tête devant le virage nord. C’est la seule fois où j’étais en tribune Jean-Bouin, avec mon père », se rappelle Gigot, devenu l’un des cadres d’une équipe qui en manque clairement, où les joueurs viennent et s’en vont à la vitesse de l’éclair.

Reste à savoir si Gigot sera encore là l’été prochain, du coup…

