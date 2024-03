Gift Orban : « En Afrique, personne ne te donnera rien et tu vas mourir de faim »

Gift Orban en a traversé des épreuves.

Arrivé à Lyon cet hiver en provenance de La Gantoise, Gift Orban ne s’est pas encore imposé à l’OL. Mais le Nigérian a déjà beaucoup fait parler de lui pour son caractère haut en couleur et un parcours semé d’embûches, lui qui est originaire de l’État de Benue, l’un des plus pauvres du pays. Dans une interview publiée par L’Équipe ce jeudi, il est revenu sur cette enfance compliquée et la difficulté de s’en sortir sur le continent africain. « Si tu es pauvre en France, l’État peut t’aider, des associations peuvent prendre soin de toi. En Afrique, personne ne te donnera rien et tu vas mourir de faim. C’est pour ça qu’on veut tous jouer au football », a-t-il expliqué.

Le buteur estime également qu’il « y a pauvre en Europe et pauvre en Afrique ». « On ne peut même pas comparer, ça ne sera jamais pareil. Il faut l’avoir vécu comme moi. Tu dors dans des endroits… C’est trop dur. Puis tu te lèves le matin et tu ne trouves rien à manger », s’est-il remémoré. Dans un registre plus joyeux, il a également évoqué son adaptation à Lyon et son dégoût pour la musique locale : « Quand je suis arrivé ici à Lyon, il y avait de la musique française dans le vestiaire, des trucs avec des « wesh ». Ça ne me plaît pas du tout, mais pour le groupe, j’accepte qu’ils mettent ça (Rires) ».

Ça ne l’a pas empêché de draguer Aya Nakamura sur Instagram.

