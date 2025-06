Laurent Bonadei : « Loin d’être un match amical »

Positive attitude.

Après la victoire renversante de l’équipe de France face au Brésil (3-2) pour le dernier match avant l’Euro en Suisse, Laurent Bonadei, le sélectionneur de l’équipe de France féminine, s’est montré plutôt satisfait ce vendredi soir, malgré le début de match plus que compliqué des Tricolores, menées 0-2 après 12 minutes de jeu : « Je retiens surtout l’état d’esprit. À la mi-temps, j’ai dit aux joueuses que c’était un moment difficile, mais qu’il fallait garder de la sérénité et s’appuyer aussi sur nos valeurs, continuer à y croire et bousculer cette équipe. C’était loin d’être un match amical. »

Le nouveau technicien des Bleues a ensuite été interrogé sur la forme de ses joueuses avant l’Euro, qui débutera le 2 juillet prochain : « Je voulais deux matchs difficiles avant de démarrer notre phase de groupes, qui sera compliquée. Maintenant, elles sont prêtes. On a fait une grosse semaine de travail, ce qui montre un début de match poussif au niveau des appuis, mais on va récupérer pour leur permettre d’avoir du peps samedi prochain. » L’équipe de France féminine commencera son tournoi face à l’Angleterre samedi 5 juillet à 21h.

L’heure pour les challengers de briller.

