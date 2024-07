France-Belgique : les compos sont tombés

Pour le huitième de finale de l’Euro entre la France et la Belgique, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à Marcus Thuram, dans ce qui devrait ressembler à un 4-4-2 losange avec Antoine Griezmann en soutien de Kylian Mbappé et de l’Intériste.

En face, l’ancien Lensois Loïs Openda est aligné dans le onze de départ pour la première fois de cet Euro, lui qui n’a eu le droit qu’à sept minutes de jeu jusqu’ici. En revanche, pas de Youri Tielemans ni de Leandro Trossard, alors que Yannick Carrasco fait son retour parmi les titulaires.

Le XI de l’équipe de France (4-4-2) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – M. Thuram, Mbappé (c).

Le XI de la Belgique (4-4-2) : Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate – Doku, De Bruyne (c), A. Onana, Carrasco – Openda, Lukaku.

The 11 for the round of 16. 🫡 #SelectedByPwC #FRABEL #WirSchaffenDas pic.twitter.com/3MxSN9Lwk5

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 1, 2024