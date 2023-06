Folarin Balogun ne veut plus être prêté par Arsenal

Dernier avertissement.

« Je ne suis pas sûr des discussions qui vont avoir lieu. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je me concentre sur le présent. Je veux évidemment profiter du moment avec mon équipe et ma famille. Ce que je peux dire, c’est que je ne serai plus prêté », a déclaré Folarin Balogun, buteur lors du sacre des États-Unis en finale de Ligue des nations CONCACAF (2-0 contre le Canada), ce dimanche.

Formé à Arsenal, Folarin Balogun n’a porté la tunique d’Arsenal qu’à 10 reprises avant d’être prêté successivement à Middlesbrough (6 mois en 2022), puis à Reims, où il a réalisé une belle saison à 21 buts en Ligue 1. Il avait annoncé son départ du Stade de Reims le 6 juin dernier. L’attaquant anglo-américain de 21 ans compte bien trouver un club pour un projet à long terme stable. Son contrat avec les Gunners doit prendre fin à l’été 2025, mais le joueur est visiblement prêt à y mettre fin de manière anticipée. Il sait que trouver une place de titulaire à Arsenal sera une mission compliquée, au vu de la concurrence de Gabriel Jesus et d’Eddie Nketiah.

Loin d’être un second choix malgré tout.

