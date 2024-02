Florian Maurice courtisé par la Roma ? Rennes dément une approche

Floriano Maurizio.

Et si l’aventure de Florian Maurice au Stade rennais arrivait à son terme ? Selon la presse italienne, l’ancien directeur sportif de l’OL serait sur les tablettes de l’AS Roma, qui vient de se séparer de Tiago Pinto. Du côté des Bretons, on affirmait ce week-end que l’ancien buteur du PSG était encore dans le projet et qu’aucune approche romaine n’avait été reçue par le club rouge et noir.

« Si je suis là, c’est que je suis à 100% au Stade rennais. Ce n’est pas le moment de parler de ma situation personnelle. […] Je vais tout donner les mois qui restent pour que le club aille le plus loin dans toutes les compétitions », affirmait-il au micro de Prime Vidéo samedi dernier, après le succès des Rennais face aux Montpelliérains (2-1). Tenté de partir en novembre, il était finalement resté en poste et a vu le retour de Julien Stéphan, avec qui l’histoire ne s’était pas très bien finie en 2021. « La relation est très fluide », assurait toutefois le coach breton samedi.

Il va pouvoir nommer Bruno Genesio à la tête de la Roma.

